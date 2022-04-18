Глава Stellantis Таварес: «В какой-то момент встанет вопрос – «Ф-1» или «Формула E». Сериям придется договариваться»

Исполнительный директор концерна Stellantis Карлос Таварес предсказал, что пути «Формулы-1» и «Формулы E» в будущем пересекутся.

Stellantis – один из крупнейших автопроизводителей в мире. Концерну принадлежат марки «ДС» (участвует в «Формуле E» как «ДС-Течита»), (присоединится к серии в следующем сезоне), (спонсирует одноименную команду «Ф-1») и многие другие.

«У «Формулы E» огромный потенциал. Крупные автопроизводители уже здесь. Я верю, что потенциал для роста большой, и это означает, что в какой-то момент встанет вопрос – «Формула-1» или «Формула E», верно? Это вопрос времени.

Также я считаю, что однажды «Формула-1» не сможет продолжать использование двигателей внутреннего сгорания – просто потому, что жители это не примут. Общественное давление будет таким высоким, что «Ф-1» придется отказаться от этой технологии. Тогда «Формула E» и «Формула-1» будут вынуждены вести переговоры, чтобы найти верный путь вместе с .

Прямо сейчас в «Формуле E» наибольший потенциал, поэтому Stellantis привнес два бренда в чемпионат – «Мазерати» и «ДС», – сказал Таварес.

обладает эксклюзивными правами на проведение «формульного» чемпионата на электромоторах – считается, что сделка с ФИА действует до 2039 года.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»

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