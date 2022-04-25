Юки Цунода о 7-м месте в Имоле: «Честно говоря, я этого не ожидал»

Пилот остался доволен своим выступлением на -Романьи.

В Имоле Цунода закончил гонку на 7-й позиции, благодаря чему заработал 6 очков и теперь опережает напарника Пьера Гасли в общем зачете.

«Честно говоря, я этого не ожидал. Точнее, я даже не пытался подобного предположить или ожидать, ведь в столь непредсказуемых условиях предсказать что-либо очень сложно.

Я сосредоточился на том, чтобы для начала удержать машину на трассе и доверился скорости машины. И я очень рад тому, что сумел заработать очки – особенно на домашней для команды трассе.

Я не слишком радуюсь тому, что опередил Гасли, ведь я все еще учусь! Я чувствую, что мне еще очень многому нужно научиться», – рассказал Цунода.

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