Льюис Хэмилтон: «Извиняюсь перед командой, что не смог заработать очки как Расселл»

Пилот «Мерседеса» извинился перед командой за слабое выступление на -Романьи.

В Имоле Хэмилтон не сумел попасть в топ-10, в то время как финишировал четвертым.

«Это тяжело, но я и правда не знаю, что тут вообще можно сказать. Это определенно нелегко и мы, как команда, хорошо это чувствуем. Ну, по крайней мере Джордж сегодня сумел заработать для команды несколько очков – и я бы хотел извиниться перед всеми, что не смог сделать то же самое.

Не сказал бы, что я был сильно разочарован уровнем машины, я просто никуда не ехал и не отыгрывал позиции. Не знаю почему, я просто был недостаточно быстр, чтобы обгонять соперников. Сегодня я просто ничего не мог сделать», – рассказал Хэмилтон.

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