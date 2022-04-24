Нико Росберг: «Леклеру нельзя допускать такие развороты, если он хочет выиграть титул»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг проанализировал провальный уик-энд .

Карлос Сайнс сошел на старте Гран-при Эмилии-Романьи после столкновения с Даниэлем Риккардо из . преследовал пару гонщиков , однако ошибся и финишировал лишь шестым.

«Безусловно, Карлосу очень не повезло. Но то, что он оказался на четвертом месте – и его вина тоже. Если бы Карлос располагался выше, весь уик-энд мог получиться успешным. Он тоже сыграл свою роль.

Шарль… Когда сражаешься за титул с , то не можешь позволить себе разворот, пилотируя в одиночестве. Да, он преследовал Серхио Переса, но давление было на Пересе. Такой разворот – боже мой. В оставшихся гонках сезона этого нельзя допускать, если он хочет выиграть чемпионство», – заявил бывший пилот «Мерседеса».

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Норрис – 3-й, Леклер – 6-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022

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