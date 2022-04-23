Росс Браун ответил Расселлу: «Сейчас мнение Джорджа о спринте – это мнение пилота из конца пелотона. Мы к ним не прислушиваемся»

Спортивный директор «Формулы-1» остался доволен тем, как прошел спринт-заезд перед -Романьи.

«Думаю, нам немного повезло с тем, что эти шины идеально подошли для проведения спринта. Потому что начали изнашиваться. Разумеется, в обычной гонке пилот в такой ситуации бы просто поехал на пит-стоп. В спринте же пилотам пришлось постараться, чтобы шины выдержали.

Интересно и то, что этот заезд дал «Феррари» пищу для размышлений перед завтрашней гонкой. Думаю, в гонке они будут смотреться сильнее, чем сегодня.

Так что да, мы довольны таким спринт-заездом. Отличное зрелище, много борьбы, обгонов. Мы показали, что эти машины способны преследовать вплотную. Да, знаю, кто-то может сказать, что все дело в DRS, но на самом деле вы не можете использовать DRS, если не подобрались достаточно близко к сопернику. Так что в целом, как мне кажется, это успех», – рассказал Браун.

Также Браун прокомментировал слова , которому спринт не понравился. По словам гонщика «Мерседеса», заезд превратился в процессию, а дистанция спринта была недостаточно большой, чтобы фактор износа шин действительно мог сыграть свою роль. Однако Браун с точкой зрения Расселла не согласился:

«Каждый раз, когда мой гонщик (в прошлом, когда Браун был руководителем команд «Ф-1») жаловался на что-то, у него просто была плохая машина. Так что я думаю, что в данном случае мнение Джорджа – это мнение любого пилота из конца пелотона. К которым мы все равно не прислушиваемся.

Мы прислушиваемся к мнениям гонщиков, которые действительно конкурентоспособны, которые борются либо в середине пелотона, либо за лидерство. Сейчас «Мерседесу» не посчастливилось оказаться в не самой лучшей позиции, но я не думаю, что рассуждения с точки зрения команды, которая находится на таких позициях, отражают истинную позицию пелотона.

Я просто по собственному опыту знаю, что гонщику, который оказывается в нижней части пелотона, обычно ничего не нравится. Это психология. Да, у нас были два , которые не могли никого обогнать, но в середине пелотона и в лидирующей группе было много обгонов. Так что да, разумеется, мы услышим мнения всех участников, мы не будем никого игнорировать, но нужно учитывать то, под каким углом вы смотрите на ситуацию».

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