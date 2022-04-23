Тото Вольфф: «Мерседес» пустил в расход уик-энд в Имоле. Очередной унизительный опыт»

не ждет ничего хорошего на Гран-при Эмилии-Романьи, заявил .

По итогам спринта стал 11-м, Льюис Хэмилтон – 14-м. Исполнительный директор команды уверен, что в гонке пилотам будет трудно сражаться за очки, не говоря о более высоких задачах.

«Я считаю, что попадание в очки должно быть минимальной целью, но это не соответствует нашим ожиданиям, так что весь уик-энд мы пустили в расход. Можно сказать: «Ну, мы пытаемся учиться», но прогрев шин был плохим, поэтому мало что можно сделать.

Нельзя ожидать чудес в гонке, потому что обгонять тут очень трудно. Мы можем отыграть позиции, как было сегодня, но это небыстрое дело. Мы учимся, однако это еще и очередной унизительный опыт», – сказал Вольфф.

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