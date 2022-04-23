Шарль Леклер: «Я показывал хороший темп, пока не начались проблемы с шинами»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал поражение в спринте.

Леклер уверенно лидировал по ходу спринт-гонки в Имоле, однако за круг до финиша уступил первую позицию Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Мы все равно стартуем с первого ряда.

В конце возникли проблемы с шинами, нужно проанализировать все перед завтрашней гонкой и убедиться, что мы готовы.

До этого момента темп был хорошим, а потом возникли проблемы с передней левой покрышкой, и к финишу она износилась. Это жизнь. Завтра постараемся выступить лучше», – заявил лидер «Формулы-1».

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й

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