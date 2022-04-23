Шарль Леклер: «Я показывал хороший темп, пока не начались проблемы с шинами»

Пилот прокомментировал поражение в спринте.

Леклер уверенно лидировал по ходу спринт-гонки в Имоле, однако за круг до финиша уступил первую позицию из .

«Мы все равно стартуем с первого ряда.

В конце возникли проблемы с шинами, нужно проанализировать все перед завтрашней гонкой и убедиться, что мы готовы.

До этого момента темп был хорошим, а потом возникли проблемы с передней левой покрышкой, и к финишу она износилась. Это жизнь. Завтра постараемся выступить лучше», – заявил лидер «Формулы-1».

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram