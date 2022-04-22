Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «К счастью, единственный круг, который Макс проехал очень хорошо, оказался решающим»

Руководитель подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Макс проделал отличную работу. Вообще квалификация получилась очень необычной. И к счастью, единственный круг, который Макс проехал очень хорошо, оказался решающим. Сначала казалось, что трасса все-таки может оказаться достаточно сухим, чтобы улучшить время, но в итоге дождь был слишком сильным и не позволил никому ответить Максу, а потом случился еще один красный флаг.

Досадно, что все так сложилось для Чеко, ведь я думаю, что сегодня он тоже мог бы оказаться впереди, если бы проехал чистый круг. К сожалению, у него возникла блокировка колес. Но наш темп в преддверии спринт-заезда обнадеживает.

Сегодня, что довольно странно (в сравнении с первыми гонками), «Феррари» лучше нас удавалось прогревать резину. Нам же было трудно сразу прогреть шины до оптимальной температуры, и по ходу квалификации для этого требовалось все больше и больше кругов. Но в целом нам удалось найти неплохой баланс машины, а Макс проехал отличный круг в самый важный момент», – рассказал Хорнер.

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Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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