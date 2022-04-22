Тото Вольфф: «На болиде Расселла галопирование настолько сильное, что это привело к поломке одной из опор днища»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал о проблемах команды с галопированием.

По словам Вольффа, нестабильность болида и постоянные подпрыгивания привели к повреждению днища на болиде Расселла в первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи.

«На машине Джорджа галопирование было настолько сильным, что это даже привело к поломке одной из опор днища. По главной прямой просто невозможно ехать – приходится отпускать педаль газа.

У «Феррари», как кажется, галопирование проявляется несколько иначе в сравнеии с тем, что происходит у нас. На нашем болиде выше частота колебаний. Основная же разница в том, что в момент торможениях их машина сразу же стабилизируется, в то время как наша – нет», – рассказал Вольфф.

От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, два «Хааса» – в топ-5

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