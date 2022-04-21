Джордж Расселл: «Хэмилтон – капитан «Мерседеса», я не претендую на лидерство в команде»

признал «капитаном» «Мерседеса».

По словам Расселла, он не собирается претендовать на лидерство в команде, поскольку проводит в ней первый сезон.

«Мы на разных этапах карьеры, никаких обид нет – с обеих сторон. Мне 24 года, и я сражаюсь с величайшим пилотом всех времен. Конечно, мне не понравится, если он меня обыграет, но плакаться я не буду. То же самое и с Льюисом: его достижения огромны, он семикратный чемпион мира и обладатель рекордов. Между собой порой конкурируют гонщики, которые находятся в одинаковой точке карьеры.

В «Мерседесе» нет первого и второго номера. Все пилоты в глубине души хотят оказаться на вершине, на позиции лидера. У нас не так. Льюис в команде очень давно, а я новенький. Я не буду пытаться стать лидером коллектива, за который десять лет выступает величайший пилот всех времен. Можно сказать, он капитан команды, и так и должно быть», – отметил Джордж.

Расселл опережает напарника после трех этапов сезона-2022. На счету Джорджа 37 очков и вторая позиция, Хэмилтон занимает пятую строчку с 28 баллами.

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