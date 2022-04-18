«Феррари» и Сайнс договорились о продлении контракта до 2024 года (AS)

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Карлос Сайнс и «Феррари» достигли договоренности о продлении контракта.

По информации AS, о соглашении будет официально объявлено в ближайшие дни – перед Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Новый контракт Сайнса с «Феррари» будет рассчитан до 2024 года.

Сайнс выступает за «Феррари» с 2021 года. К настоящему моменту испанец в составе «Феррари» в общей сложности попадал на подиум шесть раз.

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