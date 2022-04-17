Алекс Албон: «Пожалуй, я становлюсь лидером «Уильямса»

Пилот «Уильямса» заявил, что постепенно превращается в лидера своей новой команды.

Албон перешел в «Уильямс» из системы «Ред Булл», сменив в команде ушедшего в «Мерседес» Джорджа Расселла.

«Сейчас я оказался в другой ситуации по сравнению с тем, что было в системе «Ред Булл». И больше всего я, пожалуй, чувствую то, как становлюсь лидером команды.

Мне нужно стараться наилучшим образом использовать свой опыт и заниматься развитием болида вместе с Ники. Полагаю, я чувствую то, что у меня есть год для того, чтобы продолжать взрослеть. Не думаю, что мог держаться такого настроя в 2019 или 2020 году. Я считаю, что сейчас нахожусь в лучшей ситуации. И мне это нравится. Это для меня новый вызов», – рассказал Албон.

Сын миллиардера разбил четвертый болид за четыре последних Гран-при. Гоняет в «Ф-1» уже третий сезон – «за талант»

Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram