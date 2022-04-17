Герхард Бергер: «Леклер и Ферстаппен пока всегда оставляют друг другу место на трассе. Дают болельщикам посмотреть на зрелищную борьбу»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о сравнениях с .

Бергер и Сенна были напарниками, вместе выступая за «Макларен» в 1990-1992 годах. За это время Айртон дважды выиграл чемпионский титул, а Бергер смог приблизиться к нему лишь в последнем совместном сезоне.

«В спортивном плане Льюис очень похож на Айртона. Тем, как здорово он умеет управлять ситуацией по ходу гонки, тем, как использует политику, как ведет вперед свою команду в качестве лидера. Сенна был очень харизматичным человеком, который завоевал сердца почти всех болельщиков. Айртон и Льюис очень похожи, они оба особенные», – рассказал Бергер.

Также Бергер поделился мнением о том, кто станет следующим великим пилотов в «Ф-1» после ухода Хэмилтона:

«Я бы сказал, что Ферстаппен. Хотя Леклер тоже может выиграть много титулов. Мне нравится Леклер, он невероятно быстр. И я также ценю то, что он и Ферстаппен пока всегда оставляют друг другу место, когда ведут сражения на трассе. Дают болельщикам посмотреть на зрелищную борьбу.

Если же говорить о шансах «Ред Булл», то мы все-таки ведем речь о команде настоящих бойцов. Они только что провели сезон, по ходу которого жестко боролись с . Они привыкли к такой борьбе. Конечно, проблемы с мотором явно не идут им на пользу, но скорость у них хорошая. Сейчас у есть преимущество из-за более широкого диапазона настроек. Их окно для работы с шинами заметно шире. Тем не менее, борьба еще не окончена».

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