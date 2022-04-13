Кристиан Хорнер: «У «Феррари» очень широкое окно настроек – в Австралии у них не было проблем ни с пузырением, ни с грануляцией шин»

Руководитель «Ред Булл» заявил, что команда старается сохранять спокойствие, несмотря на не самый удачный старт сезона.

В трех стартовых гонках пилоты «Ред Булл» трижды досрочно сходили с дистанции – в Бахрейне у «Ред Булл» произошел двойной сход, а в Австралии до финиша не сумел добраться Макс Ферстаппен.

При этом Хорнер также отметил тот факт, что в сравнении с болидом машине австрийской команды не хватает стабильности и широты диапазона настроек для работы с шинами.

«Позади осталось чуть больше 10 процентов сезона, так что впереди еще очень много гонок. Обнадеживающим для нас является то, что даже в базовой версии у «Ред Булл» очень быстрая машина.

В воскресной гонке «Феррари» для нас была недосягаема. У их машины очень широкое окно настроек для работы с шинами. Как вы сами могли видеть, в гонке у них не было проблем ни с пузырением резины – с чем столкнулись несколько других команд, – ни с грануляцией резины, с чем, например, столкнулись мы. Они просто были заметно больше довольны работой своей машины – что зачастую и случается, когда вам удается подобрать оптимальный баланс», – рассказал Хорнер.

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