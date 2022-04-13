«Пирелли» определилась с выбором составов шин на четыре ближайших Гран-при – в Имоле, Майами, Барселоне и Монако

Компания определилась с составами шин, которые привезет на ближайшие четыре Гран-при в календаре «Формулы-1».

В этом сезоне «Пирелли» использует пять разных по мягкости составов резины для сухой погоды (от С1 до С5).

По регламенту гонщики должны сохранять один комплект «софта» для третьего сегмента квалификации. По окончании сессии этот комплект нужно вернуть «Пирелли».

Также гонщики в обязательном порядке должны сохранять по одному свежему комплекту «медиума» и «харда» для воскресной гонки.

На Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле «Пирелли» привезет шины типов С2 («хард»), С3 («медиум») и С4 («софт»).

Точно такой же выбор шин в «Пирелли» сделали для Гран-при Майами, которые в этом году дебютирует в календаре чемпионата.

На Гран-при Испании «Пирелли» привезет наиболее жесткие по составу шины – С1 («хард»), С2 («медиум») и С3 («софт»).

В то время как для традиционно был сделан выбор в пользу наиболее мягких по составу шин – С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»).

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