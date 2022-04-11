Макс Ферстаппен: «Машина безопасности марки «Астон Мартин» едет слишком медленно, нужно с этим разобраться»

Пилот «Ред Булл» призвал ФИА разобраться с нехваткой скорости автомобиля безопасности.

В нынешнем сезоне в «Формуле-1» снова используются автомобили безопасности двух марок – и .

В этом году в «Мерседесе» подготовили новый автомобиль – AMG GT Black Series с двигателем мощностью 730 л.с. Его использовали на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии.

В то время как в случае с «Астон Мартин» в качестве пейскара используется автомобиль марки Vantage с твин-турбо двигателем V8 объемом 4 литра и мощностью 528 л.с. Считается, что пейскар «Мерседеса» проезжает круг по стандартной трассе на 5 секунд быстрее чем «Астон Мартин».

«Сцепление шин с трассой было совсем низким, а машина безопасности ехала очень медленно – просто плелась как черепаха. Невероятно. По задней прямой мы ехали на скорости 140 км/ч. На том участке трассы не было никаких поврежденных болидов, так что я не понимаю, почему мы ехали так медленно. Нужно разобраться.

Машина безопасности марки «Мерседес» быстрее, потому что у нее лучше аэродинамика. У «Астон Мартин» же очень медленная машина безопасности. Нужно что-то менять, потому что на такой скорости наши шины просто остыли и закаменели», – рассказал Ферстаппен.

Выигравший гонку ( ) согласился с Ферстаппеном, признав, что машина безопасности «Астон Мартин» действительно недостаточно быстра:

«Честно говоря, позади пейскара тебе всегда кажется, что вы едете слишком медленно, ведь у болидов «Формулы-1» просто потрясающее сцепление с трассой и на низких скоростях приходится непросто – особенно учитывая то, что в тот момент мы использовали наиболее жесткие по составу шины.

Мне было очень сложно прогреть шины, так что проблемы были. Честно говоря, я уже было тоже хотел пожаловаться по радио, но потом увидел, как сильно пейскар скользит в поворотах. Не думаю, что из этой машины можно было выжать больше скорости (чем это делал Берндт Майландер). Так что я решил лишний раз не давить. Но да, на современных болидах «Формулы-1» очень сложно поддерживать температуру в шинах, находясь позади автомобиля безопасности».

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

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