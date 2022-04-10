Шарль Леклер: «Отрыв в 34 очка – безумие, но я постараюсь выбросить его из головы»

Шарль Леклер впечатлен своим отрывом от второго места в «Формуле-1».
За три этапа пилот «Феррари» набрал 71 очко, а вторую позицию в чемпионате занимает гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (37 баллов). Шарль отметил, что не собирается погружаться в размышления о превосходстве над соперниками.
«34 очка – безумие какое-то. Но я постараюсь выбросить это из головы, потому что не хочу менять настрой. Сейчас и я, и команда настроены именно так, как следует. Нужно продолжать в том же духе.
У нас приличный запас, однако необходимо работать дальше и сосредоточиться на себе», – сообщил монегаск после победного Гран-при Австралии.
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