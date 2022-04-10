Джордж Расселл о третьем месте: «Нам дважды повезло, но мы согласны на такой результат»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл остался доволен попаданием на подиум по итогам Гран-при Австралии.

Расселлу в Мельбурне удалось финишировать третьим.

«Задачей было держаться в группе лидеров, чтобы иметь возможность воспользоваться шансом в случае проблем или невезения соперников.

Нам дважды сегодня повезло, но мы, разумеется, согласны на такой результат. Команда продолжает работу, чтобы мы могли попробовать вернуться в число лидеров. Попасть на подиум – это здорово», – рассказал Расселл.

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