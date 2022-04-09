Леклер, Цунода и Чжоу вызваны к стюардам – гонщики могли слишком медленно проехать круг возвращения в боксы

Несколько пилотов могут быть оштрафованы по итогам квалификации к Гран-при Австралии.
Стюарды вызвали к себе Шарля Леклера («Феррари»), Юки Цуноду («Альфа Таури») и Чжоу Гуаньюя («Альфа Ромео»). Все три пилота подозреваются в том, что слишком медленно проехали свои круги возвращения в боксы по ходу квалификации – что может считаться нарушением мер безопасности.
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