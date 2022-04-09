«Ф-1» рассматривает вторую гонку в Сингапуре как замену Гран-при России

«Формула-1» пока не определилась, какой этап заменит в календаре сезона-2022.

Гонка в Сочи была запланирована на 25 сентября в рамках «тройника» с и Японии. «Ф-1» разорвала контракт на проведение заездов в России.

Приоритетным вариантом считалось проведение Гран-при в Катаре, который изначально должен был пропускать сезон-2022 из-за чемпионата мира по футболу (он состоится в стране в конце года). Как сообщает Autosport, в ходе переговоров с организаторами возникла «некоторая неопределенность», поэтому «Ф-1» рассматривает альтернативные варианты замены. Кроме этого, беспокойство вызывает погода в Катаре – в сентябре средняя температура днем составляет 38 градусов. В то же время предполагается, что ночью данная проблема будет не такой серьезной.

Одной из альтернатив является проведение двух подряд этапов в Сингапуре. Гонки должны начинаться в разное время – одна пройдет в сумерках, другая традиционно будет ночной. Сингапур не принимал Гран-при «Ф-1» с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

Другой вариант – гонка в Бахрейне на «внешней» конфигурации трассы, где состоялся -2020. Бахрейн уже провел один этап на старте нынешнего сезона.

«Формула-1» полностью отгородилась от России – заблокировала доступ к собственному сайту и даже ютубу. Прямо перед стартом сезона

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