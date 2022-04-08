Льюис Хэмилтон: «Пытаешься атаковать, проезжаешь хороший круг – и оказываешься в 1,2 секунды позади лидера. Это тяжело»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Сейчас мы просто мало что можем сделать. Ситуация такая, какая есть, нужно просто продолжать гоняться. И на самом деле это разочаровывает. Ведь ты пытаешься атаковать, пытаешься догнать соперников, но потом, даже проехав очень неплохой круг, ты оказываешься в 1,2 секунды от лидера. Это тяжело.

И нет ничего, что ты мог бы изменить в машине, чтобы исправить ситуацию в данный момент. Это и правда тяжело. Ты стараешься держаться оптимистичного настроя, потом меняешь настройки болида, но ситуация, как кажется, просто не хочет улучшаться.

Так что да, перед второй практикой мы немного изменили настройки болида. И в первой практике было лучше. Вторая получилась сложнее. Да, с нашей машиной не так просто работать», – рассказал Хэмилтон.

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