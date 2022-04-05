Мартин Брандл: «Третье место «Мерседеса» заставит Хэмилтона задуматься о завершении карьеры»

предположил, при каких условиях Льюис Хэмилтон досрочно завершит карьеру.

Как считает эксперт и бывший пилот «Формулы-1», третье место в Кубке конструкторов заставит семикратного чемпиона мира пересмотреть планы. Контракт Хэмилтона действует до конца 2023 года.

«Он будет выступать, пока есть мотивация гоняться и совершать перелеты. Часы интервью после Гран-при и общения с прессой – пилоты терпеть такое не могут. Они просто хотят гоняться. Пока удовольствие от борьбы перевешивает все это, он продолжит выступать.

Но если «Мерседес» станет третьей командой по итогам сезона, то, думаю, он по-другому взглянет на вещи. Веселого останется не так много», – заявил Брандл.

Мартин признает, что в данный момент у Хэмилтона много причин продолжать борьбу:

«Я думаю, он по-прежнему очень мотивирован. В свои 37 лет он на пике карьеры, а будет его подгонять. Хэмилтон очень хорош. Куда еще ему девать всю эту энергию, желание сражаться и адреналин? Мы в «Ф-1» все сидим на адреналине.

У Льюиса большие амбиции, он хочет менять ситуацию в мире, и я восхищаюсь им за это. Льюис понимает, что – платформа, которая позволяет это делать. Пока существует баланс, пока он получает удовольствие и показывает скорость, он будет гоняться».

Мотогонки опаснее «Ф-1» – это мнение Льюиса Хэмилтона. Он мечтал о байках, а в машины пошел из-за требований отца

Льюис Хэмилтон: «У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, но нужно продолжать борьбу»

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