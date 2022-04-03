Мик Шумахер: «Могу многому научиться у Магнуссена, он очень давно выступает в гонках»

Пилот рассказал, что рад возможности выступать в одной команде с таким опытным и быстрым гонщиком, как .

Датчанин вернулся в «Формулу-1» уже по ходу предсезонной подготовки, заменив в «Хаасе» Никиту Мазепина. В двух стартовых гонках Магнуссен оба раза попал в топ-10 и заработал 12 очков.

«Он давно выступает в гонках. И провел в них гораздо больше лет, чем я. Он несколько лет выступал в «Формуле-1», имел возможность попробовать себя за рулем разных болидов, машин разных поколений, и умеет сходу почувствовать новую машину, как только сел за руль – мне кажется, что это огромный бонус.

Не думаю, что копирование стиля пилотажа – это правильный подход, с точки зрения того, что я могу чему-то научиться. Скорее речь о построении работы по ходу гоночного уик-энда в целом – того, как Кевин работает, что ощущает, и сравнить это со своими ощущениями. Думаю, что именно в этой области мы можем учиться друг у друга и помогать прогрессировать.

Так что в конечном счете мы делимся друг с другом информацией, открыто обсуждаем многие вещи – например, как проходить тот или иной поворот и как при этом работает машина. После чего собираем данные в единое целое и стараемся улучшить работу болида. Иногда я оказываюсь быстрее, иногда Кевин, и в результате такой работы к квалификации мы подходим, зная, что выжали из болида максимум.

Должен признать, что в этом году я чувствую себя комфортнее, если говорить о структуре работы команды и рабочих отношениях. Нужно переориентироваться, изменить свои ожидания. В прошлом году мы, в лучшем случае, надеялись на 16 место. В этом же году, если все идет хорошо, мы можем надеяться и на топ-5», – рассказал Шумахер.

Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

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