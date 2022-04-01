MotoGP. Гоночный уик-энд в Аргентине сокращен до двух дней из-за проблем с логистикой – многие команды пользуются услугами российских компаний

Организаторы MotoGP были вынуждены отменить все пятничные свободные заезды перед .

Руководству чемпионата пришлось пойти на сокращение гоночного уик-энда из-за проблем с логистикой.

Многие команды MotoGP при авиаперевозках оборудования пользуются услугами российских компаний. Однако в связи с санкциями в отношении России со стороны многих стран, с техническими проблемами столкнулись многие компании – в том числе занимающиеся грузоперевозками.

На данный момент задерживаются рейсы двух грузовых самолетов, которые перевозят оборудование сразу нескольких команд MotoGP. Один из самолетов находится в Кении и ожидает замену клапана двигателя.

Раздвоение зрения – итог падения мегачемпиона MotoGP. Что случилось? Почему он страдает 11 лет и думал о конце карьеры?

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