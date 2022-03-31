На «Ред Булл Ринг» добавили шикану после 1-го поворота для MotoGP. «Ф-1» продолжит использовать старую конфигурацию

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На автодроме «Ред Булл Ринг» завершились работы, связанные с безопасностью гонок MotoGP.

После первого поворота добавлена шикана, разделившая длинную прямую. Решение о ее строительстве было принято ради снижения скорости во втором повороте. В 2020 году на Гран-при Австрии произошла авария, которая едва не завершилась трагедией – байк Франко Морбиделли пролетел рядом с Валентино Росси и Мавериком Виньялесом.

Работы велись при содействии Международной мотоциклетной федерации (ФИМ), «Дорны» и Международной автомобильной федерации (ФИА). Старая конфигурация также сохранена – ее продолжит использовать «Формула-1».

Гран-при Австрии «Ф-1» пройдет 10 июля, гонка MotoGP в Шпильберге – 21 августа.

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Фото: сайт трассы «Ред Булл Ринг»

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