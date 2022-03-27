Джордж Расселл: «Хотелось бы бороться за победы, а не пятое место, но гонка понравилась»

Пилот остался доволен своим выступлением на .

При этом Расселл признал, что ему хотелось бы бороться за более высокие позиции, чем пятое место.

«Гонка на самом деле мне очень понравилась – даже учитывая тот факт, что провел я ее фактически в одиночестве. Думаю, это была самая напряженная с точки зрения физической нагрузки гонка, в которой я выступал. И конечно мне бы хотелось бороться за победы, а не за пятое место.

Машина работала хорошо, баланс был отличным. Нам просто в целом не хватает сцепления с трассой.

Но вообще это был классный опыт. Думаю, все гонщики атаковали на пределе. В данный момент мы делаем совсем небольшие, детские шажки. Нам нужно прогрессировать сильнее. Я уверен, что мы способны это сделать – но о сроках ничего сказать не могу», – рассказал Расселл.

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