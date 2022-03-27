Макс Ферстаппен: «Соперники были очень быстры в поворотах, а мы были быстрее на прямых»

Пилот подвел итоги , на котором сумел одержать победу.

«Было тяжело, но гонка получилась отличной. Мы упорно боролись за лидерство, сегодня мы также постарались набраться терпения и постарались играть в долгую.

Соперники были очень быстры в поворотах, а мы были быстрее на прямых. Шины здесь изнашивались очень быстро.

Как вы видели, в конце заезда наш темп был чуть лучше. Было нелегко, но в итоге мне все-таки удалось выйти вперед. Я очень рад, что мы наконец-то начали свой сезон», – рассказал Ферстаппен.

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