Тото Вольфф: «Текущее положение «Мерседеса» для нас абсолютно неприемлемо – мы будем бороться»

Исполнительный директор «Мерседеса» объяснил плохое неудачными настройками.

В квалификации к Гран-при Саудовской Аравии Хэмилотон не смог выйти из первого сегмента, в то время как его напарник сумел в итоге пробиться в топ-10.

По словам Вольффа, команду никак не устраивает ее текущее положение отстающего и она приложит все силы, чтобы догнать «Ред Булл» и «Феррари».

«Я люблю и всегда любил конкуренцию. У нас был очень сильный период, который длился восемь лет, когда мы лидировали в «Формуле-1» – не всегда, но нам, тем не менее, удавалось выйти вперед.

В этот же раз, как по мне, все напоминает 2013 год, когда мы не могли соперничать по скорости с «Ред Булл», а также, возможно, и с «Феррари», однако мы продолжали бороться. Сейчас у нас такой же настрой.

Нам нужно бороться. То, где мы сейчас находимся с точки зрения скорости, для нас абсолютно неприемлемо. Мы занимаем третье место по скорости, и то не всегда. Так что оставлять все как есть – не вариант.

На свободных заездах мы экспериментировали с настройками, стараясь подобрать оптимальный вариант для машины. И на стороне Льюиса они выбрали слишком смелый вариант. Результатом стало то, что у задних колес фактически не было сцепления с трассой. Это и объясняет большую разницу во времени между двумя машинами.

На самом деле разница в настройках машин Льюиса и Джорджа была не так велика – но она оказалась достаточно большой, чтобы привести к серьезным последствиям. С в одном случае машина достаточно уверенно прошла в третий сегмент, а в другом не смогла выйти из первого сегмента. Вот почему найти подходящие настройки для болида на самом деле так сложно», – рассказал Вольфф.

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