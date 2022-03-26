Гельмут Марко: «Дату атаки на Джидду выбрали специально, чтобы привлечь внимание за счет Гран-при, я считаю»

Советник полагает, что удар по Джидде намеренно приурочили к Гран-при «Формулы-1».

Атака произошла во время первой практики в Саудовской Аравии. Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.

«Нам сказали, что это был беспилотник из Йемена. У Саудовской Аравии есть система защиты, и по какой-то причине угроза не была предотвращена, поэтому случилась атака.

Я считаю, дату выбрали специально. Хуситы понимают, что во время Гран-при к ним будет приковано существенно большее внимание. Это часть плана», – заявил Марко.

Австриец согласен с решением «Ф-1» продолжать соревнования:

«Полагаю, это верное решение. Нельзя позволять, чтобы угрозы влияли на обычную жизнь. Если нам гарантируют безопасность в ближайшие два дня, нужно гоняться».

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

«Надеемся, этап запомнится благодаря хорошей гонке, а не инциденту». Ассоциация гонщиков Гран-при – о решении выступать после ракетного удара в Джидде

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram