Даниэль Риккардо: «Результат Гран-при Бахрейна отражает скорость «Макларена» на данный момент»

Пилот «Макларена» считает, что результат команды на Гран-при Бахрейна отражает текущее положение вещей.

На первом этапе сезона «Макларену» не удалось пробиться в третий сегмент квалификации и заработать очки в гонке.

«В качестве ориентира мне нужно брать темп Ландо – что логично, ведь в прошлом году он был очень хорош. Так вот, во втором сегменте квалификации его круг был на самом деле очень хорош – хотя этого времени хватило только на 13-е место.

Думаю, что этот результат и правда отражает истинную скорость «Макларена» на данный момент. По крайней мере, на трассе в Бахрейне.

Так что да, если бы я не пропустил предсезонные тесты и все такое, то, может быть, смог бы выступить лучше.

Сможет ли «Макларен» заработать очки в ближайших гонках? В данный момент нет. Может быть, на трассе с другими характеристиками ситуация внезапно изменится и машина начнет работать лучше. Но в Бахрейне мы изначально не рассчитывали на очки», – рассказал Риккардо.

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