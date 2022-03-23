Фернандо Алонсо: «Новый регламент направлен на то, чтобы сократить разрывы между командами – теперь все зависит только от «Альпин»

Пилот «Альпин» признал, что в условиях нового регламента и ограничения бюджетов команд у «Альпин» не будет оправданий в случае неудачи в сезоне-2022.

Французская команда не слишком уверенно начала сезон – на Гран-при Бахрейна Эстебан Окон занял 7-е место, а сам Алонсо 9-е.

«Новый регламент направлен на то, чтобы сократить разрывы между командами, а потолок бюджетов должен уравнять шансы и сделать соревнование более справедливым. Так что все зависит только от нас.

Если мы будем быстры – это случится потому, что команда хорошо поработала. А если нет – это не будет значить, что мы просто потратили меньше конкурентов, и нам не хватило ресурсов. Как раньше зачастую случалось в «Формуле-1».

Сейчас все только привыкают к новым машинам. И я думаю, что по ходу сезона прогресс команд будет огромным. Так что нам будет нужно выиграть гонку и за пределами трассы.

Безусловно, мы хотим как можно раньше использовать эти шансы и постараться сократить время в пути в число лидеров. Все работают на пределе возможностей, мы все хотим, чтобы начала побеждать как можно быстрее», – рассказал Алонсо.

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