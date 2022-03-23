Кевин Магнуссен: «За рулем «Хааса» не возникает ощущения, что у болида есть откровенно слабые области»

Пилот «Хааса» поделился мнением о работе болида команды на Гран-при Бахрейна.

Магнуссен признал, что был приятно удивлен скоростью машины и не заметил у нее откровенно слабых сторон.

«Мы многое узнали о работе нашего болида по ходу гоночного уик-энда в Бахрейне. Тем не менее, на данный момент нам по-прежнему сложно говорить о сильных и слабых сторонах нашей машины.

При этом, находясь за рулем болида не возникает ощущения, что у машины есть откровенно слабые области. Она неплохо сбалансирована, хорошо работает на разных скоростях. Но мне сложно сказать что-то о сравнении с машинами конкурентов – лучше ли они сбалансированы и обладают ли лучшим сцеплением с трассой», – рассказал Магнуссен.

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