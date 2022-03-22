Ральф Шумахер: «Строллу нужно подумать над новым хобби»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о форме .

Канадский пилот проиграл резервисту «Астон Мартин» три десятые в квалификации к Гран-при Бахрейна.

«Строллу нужно подумать, не стоит ли найти новое хобби. Это было очень неловко», – сказал эксперт немецкого канала Sky.

Экс-пилот «Ф-1» согласился с Ральфом:

«Лансу Строллу следует спросить себя, чем он занимался на тестах. Не хочу умалять заслуг Нико, но у Ланса были тесты. Тем не менее, Нико сел в болид и тут же затмил Стролла».

В гонке канадец финишировал выше Хюлькенберга: Ланс стал 12-м, Нико – 17-м.

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