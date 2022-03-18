Нико Хюлькенберг: «Я вновь оказался в интересной ситуации – буду круг за кругом набирать форму»

Пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, заменяющий на Гран-при Бахрейна заболевшего Себастьяна Феттеля, рассказал о том, чего ждет от выступления на стартовом этапе сезоне.
«По сути, звонок поднял меня с постели вчера утром. Я получил сообщение, собрался и отправился в путь. Понятно, что я вновь оказался в интересной ситуации – буду просто круг за кругом набирать форму. Я не сидел за рулем болида 5-6 дней, так что мне потребуется несколько кругов, чтобы стряхнуть с себя пыль. Почувствовать машину, найти ее предельные возможности.
Недавно я работал на симуляторе для «Астон Мартин». Другой практики у меня не было. За рулем реального болида я в этом году не проехал ни одного круга. Но я знаю, чего ожидать. Разумеется, мне поможет уже полученный опыт», – рассказал Хюлькенберг.
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