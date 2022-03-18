Нико Хюлькенберг: «Я вновь оказался в интересной ситуации – буду круг за кругом набирать форму»

Пилот «Астон Мартин» , заменяющий на заболевшего , рассказал о том, чего ждет от выступления на стартовом этапе сезоне.

«По сути, звонок поднял меня с постели вчера утром. Я получил сообщение, собрался и отправился в путь. Понятно, что я вновь оказался в интересной ситуации – буду просто круг за кругом набирать форму. Я не сидел за рулем болида 5-6 дней, так что мне потребуется несколько кругов, чтобы стряхнуть с себя пыль. Почувствовать машину, найти ее предельные возможности.

Недавно я работал на симуляторе для . Другой практики у меня не было. За рулем реального болида я в этом году не проехал ни одного круга. Но я знаю, чего ожидать. Разумеется, мне поможет уже полученный опыт», – рассказал Хюлькенберг.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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