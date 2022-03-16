Маттиа Бинотто: «После анализа данных с тестов пришли к выводу, что «Феррари» больше не уступает конкурентам по мощности двигателя»

Руководитель «Феррари» считает, что к старту сезона-2022 Скудерии удалось догнать конкурентов по мощности двигателей.

По словам Бинотто, отставания от «Мерседеса» и «Хонды» в 20-25 л.с., которое имело место в прошлом году, сейчас пока не наблюдается.

«Зная о том, что с этого года развитие двигателей будет заморожено на ближайшие четыре сезона, для нас, разумеется, было очень важно начать чемпионат с двигателем, который бы не уступал конкурентам.

В конце прошлого года отставание составляло 20-25 л.с., так что первой целью было нивелировать этот отрыв.

В данный момент мы пока не знаем, какими будут конечные цифры на трассе, поскольку у замеров с помощью данных GPS присутствует определенная погрешность. И они не супер очные. К тому же, на них влияет и фактор тяжести болидов, так что в отсутствие всех данных проводить расчеты довольно сложно.

В то время как по ходу гоночных уик-эндов в определенные моменты мы знаем точный вес болидов соперников – например, в квалификации, или же на старте гонки. По ходу тестов же эти данные, очевидно, вам недоступны. А еще нужно принимать во внимание эффект слип-стрима. Поэтому для сбора необходимой статистики мы обычно ждем трех-четырех гонок.

На тестах же, с учетом того немногого, что мы увидели, мы провели определенный анализ и пришли к выводу, что не уступаем конкурентам по мощности двигателя. Мы точно не отстаем от конкурентов – и, возможно, способны еще немного прибавить. Но это не точные данные. Сейчас мы можем быть довольны лишь тем, что смогли на трассе подтвердить прогресс, который видели во время стендовых испытаний», – рассказал Бинотто.

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