Льюис Хэмилтон: «Порой ты проигрываешь, но на самом деле побеждаешь и растешь»

Пилот «Мерседеса» рассказал, чему его учат поражения.

«Вся моя жизнь – это победы. Я гоняюсь 29 лет, и за это время понял, что выигрыш – это еще не все. Порой ты проигрываешь, но на самом деле побеждаешь и растешь. Мой совет – не надо бояться неудач», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

В 2021 году Льюис уступил титул гонщику «Ред Булл» .

«Ф-1» перед стартом сезона: «Мерседес» подозрительно медленный, «Феррари» удивила скоростью, у «Ред Булл» все по плану

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram