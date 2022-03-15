Джо Сейвард: «О контракте «Ф-1» с Лас-Вегасом на 2023-й, как считается, объявят через несколько недель»

Гран-при Лас-Вегаса может впервые состояться уже в 2023 году.

Как сообщает известный британский журналист Джо Сейвард, гонка должна занять место Гран-при России. С 2023 года этап планировалось проводить под Санкт-Петербургом, однако контракт был разорван.

«Слот Гран-при России можно аккуратно заполнить, если «Ф-1» подпишет соглашение с Лас-Вегасом. Считается, что о контракте на проведение городской гонки в 2023-м объявят уже через несколько недель.

Так что поражение России может обернуться выгодой для США», – написал Сейвард.

В 2022 году место этапа в 25 сентября может занять Гран-при Катара, утверждает журналист:

«Это относительно сложная ситуация, так как сейчас никто не хочет перетряхивать весь календарь. Еще одно ограничение в том, что гонка в России планировалась как первый этап межконтинентального «тройника» с Сингапуром и Японией. У «Ф-1» не будет времени использовать для перевозки оборудования сначала грузовики (как в Европе), а затем самолеты. Поэтому замена на европейский этап невозможна. У Турции и Германии нет шансов провести Гран-при, так как в обоих случаях используются грузовики.

С практической точки зрения у «Ф-1» ограниченный выбор. Если посмотреть на карту, очевидными кандидатами являются лишь автодромы на Ближнем Востоке. Проблема в том, что уже запланированы гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Абу-Даби. Катар не включен в календарь, поскольку страна принимает чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря.

Но можно ли провести гонку в конце сентября? В этом есть смысл для «Формулы-1» и Катара. Своего рода подготовка к чемпионату мира, укрепление ассоциативной связи Катара с глобальным спортом. Разумно предположить, что «Ф-1» вернется в Доху. Деньги не станут проблемой, у Катара их много».

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