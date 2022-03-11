Карлос Сайнс: «Для «Мерседеса» вполне типично хвалить соперников, а потом уничтожить всех в первой гонке»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу, которые в своих последних интервью называли Скудерию главным фаворитом на старте сезона-2022.
«Для «Мерседеса» вполне типично хвалить соперников, а потом уничтожить всех в первой гонке сезона.
Если бы в «Мерседесе» делали так впервые, то я, может быть, и был бы склонен поверить в их искренность, но они делают так уже шесть или семь лет подряд, только чтобы потом удивить всех в первой гонке. Так что я думаю вы понимаете, почему я им не верю.
У нас есть данные GPS и мы видим, что делает «Мерседес»…хотя я не буду вдаваться в подробности и говорить об этом», – рассказал Сайнс.
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