Карлос Сайнс: «Для «Мерседеса» вполне типично хвалить соперников, а потом уничтожить всех в первой гонке»

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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу, которые в своих последних интервью называли Скудерию главным фаворитом на старте сезона-2022.

«Для «Мерседеса» вполне типично хвалить соперников, а потом уничтожить всех в первой гонке сезона.

Если бы в «Мерседесе» делали так впервые, то я, может быть, и был бы склонен поверить в их искренность, но они делают так уже шесть или семь лет подряд, только чтобы потом удивить всех в первой гонке. Так что я думаю вы понимаете, почему я им не верю.

У нас есть данные GPS и мы видим, что делает «Мерседес»…хотя я не буду вдаваться в подробности и говорить об этом», – рассказал Сайнс.

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