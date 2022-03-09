Магнуссен может вернуться в «Хаас» и занять место Мазепина (Sky)

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен может вернуться в чемпионат. Как сообщается, датский гонщик является одним из претендентов на место в «Хаасе», которое освободилось после разрыва контракта с .

Ранее Магнуссен уже выступал в «Ф-1» в составе вместе с Роменом Грожаном. Для возвращения в «Ф-1» Магнуссену придется аннулировать свой нынешний контракт на выступления в чемпионате спорткаров IMSA.

При этом датчанин не так давно заявлял, что не намерен возвращаться в «Формулу-1» при условии отсутствия хотя бы минимальных шансов на победы в гонках.

Кевин Магнуссен о «Формуле-1»: «Больше никогда не буду гоняться в чемпионате, где у меня нет шансов на победу»

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