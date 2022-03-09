Энтони Дэвидсон: «Вряд ли Хэмилтон будет хотеть чего-то больше, чем уничтожить Ферстаппена»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон поделился мнением о том, с каким настроем Льюис Хэмилтон подходит к старту нового сезона.
Дэвидсон прокомментировал недавнее высказывание Хэмилтона, в котором он заявил, что в 2022 году болельщики увидят его лучшую версию.
«Когда Льюис Хэмилтон делает подобное заявление, нельзя оставлять его без внимания. Он определенно заряжен на победу – он хочет выиграть титул и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Думаю, его будет очень сложно победить. Он подходит к старту сезона с очень решительным настроем.
Вряд ли в этом сезоне Льюису будет хотеться чего-то большего, чем уничтожить Макса Ферстаппена. Давайте не будем ходить вокруг да около – учитывая события финала прошлого сезона в Абу-Даби, Льюис чувствует, что его обокрали.
Уверен, он хочет оказаться за рулем максимально быстрой и доминирующей машины, чтобы даже не видеть Ферстаппена на треке. Он хочет просто и чисто оторваться, уехать вперед и выиграть восьмой титул», – рассказал Дэвидсон.
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