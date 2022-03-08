Формула-2. «Хайтек» разорвал контракт с «Уралкалием» Мазепина-старшего

Команда «Хайтек», выступающая в «Формуле-2» и «Формуле-3», объявила о разрыве контракта с «Уралкалием».

«Уралкалий» – компания российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, отца бывшего пилота «Формулы-1» . Мазепин-младший выступал за «Хайтек» в 2020 году в «Ф-2» и в 2016-2017 годах в европейской «Ф-3».

Ранее стало известно, что «Хайтек», большая часть акций которого принадлежала фирме, связанной с Мазепиными, полностью перешел под контроль Оливера Оукса.

В новом сезоне «Хайтек» в «Ф-2» будут представлять и .

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