Кристиан Хорнер – о ситуации на Украине: «Все команды «Ф-1» едины в этом вопросе. Такое бывает нечасто»

Кристиан Хорнер рассказал о единении команд «Ф-1» по отношению к происходящему на Украине.

За последние дни Россия потеряла право на проведение Гран-при, а и компания его отца «Уралкалий» покинули .

«То, что происходит в мире, ужасно, и спорт в этом плане фактически не имеет значения. Безусловно, и все команды заняли очень твердую позицию. Гран-при России отменили, контракт разорвали, а команда с российским спонсором и гонщиком решила убрать пилота. Ситуация очень сложная.

Сообщество «Формулы-1» объединится и постарается сделать что-то позитивное, хорошее. Мы вместе. Нечасто все сходятся в чем-либо, но в этом вопросе мы все абсолютно едины – все команды и участники», – заявил руководитель .

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