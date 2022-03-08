Кристиан Хорнер – о ситуации на Украине: «Все команды «Ф-1» едины в этом вопросе. Такое бывает нечасто»

Кристиан Хорнер рассказал о единении команд «Ф-1» по отношению к происходящему на Украине.
За последние дни Россия потеряла право на проведение Гран-при, а Никита Мазепин и компания его отца «Уралкалий» покинули «Хаас».
«То, что происходит в мире, ужасно, и спорт в этом плане фактически не имеет значения. Безусловно, «Формула-1» и все команды заняли очень твердую позицию. Гран-при России отменили, контракт разорвали, а команда с российским спонсором и гонщиком решила убрать пилота. Ситуация очень сложная.
Сообщество «Формулы-1» объединится и постарается сделать что-то позитивное, хорошее. Мы вместе. Нечасто все сходятся в чем-либо, но в этом вопросе мы все абсолютно едины – все команды и участники», – заявил руководитель «Ред Булл».
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