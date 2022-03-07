Юки Цунода: «Думаю, «Альфа Таури» не так уж сильно отстает от первого места»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился мнением о том, в какой форме команда подходит ко вторым предсезонным тестам и началу чемпионата.
«Думаю, что мы в хорошей форме. Понятно, что мы не знаем, чем на самом деле занимаются другие команды – думаю, они скрывают свою истинную скорость. Но я думаю, что «Альфа Таури» не так уж сильно отстает от первого места, которое, как мне кажется, занимает «Феррари». Так что я с нетерпением жду начала сезона.
У нашей машины большой потенциал, но нам нужно его раскрыть. И мне очень интересно посмотреть, что случится, если мы сможем это сделать.
Вероятно, есть одна вещь, которая нас беспокоит – это двигатель. Другие команды еще могут немного доработать свои двигатели, а мы почти ничего не можем сделать. Это единственная вещь, которая меня беспокоит. В остальном же все хорошо», – рассказал Цунода.
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