Шарль Леклер: «Если в этом сезоне «Феррари» сможет выиграть пять гонок – будет здорово»

Пилот поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Последние два года были непростыми. «Феррари» всегда находится под большим давлением. Но как команда мы хорошо реагируем на проблемы, а также мы смогли хорошо подготовиться к переходу на новый технический регламент.

Если в этом сезоне мы сможем выиграть пять гонок – будет здорово. А если мы будем выступать достаточно стабильно, то даже пяти побед может хватить для завоевания титула.

Предстоящие тесты в Бахрейне будут очень важны с точки зрения подготовки к первой гонке сезона. Мы по-прежнему осторожны в прогнозах, поскольку не знаем, где именно находимся в расстановке сил. Но мы очень мотивированы и хотим бороться за самые высокие места», – рассказал Леклер.

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