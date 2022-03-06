Шарль Леклер: «Поражения от напарника всегда воспринимаются болезненно – но я доволен прошлым сезоном»

Пилот признал, что был расстроен поражением в прошлом сезоне, но что в новом году это не скажется на его настрое в негативном ключе.

«Конечно, поражения всегда воспринимаются болезненно. Каждый раз, когда ты финишируешь позади напарника – будь то весь чемпионат или одна гонка, это всегда воспринимается болезненно. Ведь ты всегда стремишься победить напарника по команде.

Но в то же время я все равно доволен тем, как провел предыдущий сезон. Да, я упустил несколько отличных возможностей – где-то мне не везло, а где-то я сам хотел от себя слишком многого. В любом случае, это стало для меня уроком.

Одно из сильнейших качеств Карлоса – это стабильность, умение всегда, в каждой гонке находиться в группе лидеров. Я же могу порой переоценить свои силы, действовать слишком оптимистично – в прошлом году такое случилось со мной пару раз и я терял очки.

Так что в конечном итоге я поплатился за свои ошибки и извлек урок. Да, это был болезненный опыт, но нужно идти вперед. Все уже в прошлом. Как я уже сказал, на момент поражения оно воспринимается болезненно, но оглядываясь на сезон в целом я могу сказать, что доволен тем, как его провел», – рассказал Леклер.

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