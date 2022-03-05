Ральф Шумахер: «Разрыв с Мазепиным станет хорошим решением со спортивной точки зрения для «Хааса»

выступил за скорейшее расставание «Хааса» с .

«Трудная ситуация. Но в данный момент разрыв – единственный верный выбор. Со спортивной точки зрения это станет довольно хорошим решением для команды. Все должно дойти до полного прекращения отношений. Есть два фактора – давление извне и тот факт, что «Хаас» – американская команда», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

Шумахер считает, что «Хаас» решит финансовые проблемы, связанные с уходом «Уралкалия» – компанией Дмитрия Мазепина:

«Могу себе представить, что появится тот или иной спонсор. Я верю, что команда закроет эту брешь».

Ранее появлялась информация о том, что Мазепина заменит резервный пилот «Хааса» . Тем не менее, команда утверждает, что контракт с Никитой еще не разорван. Официального сообщения о расставании с «Уралкалием» тоже пока нет.

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