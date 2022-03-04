Дэвид Култхард: «Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков в истории «Ф-1», я правда так считаю»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что действующий чемпион мира уже является одним из лучших гонщиков в истории гоночной серии, несмотря на свою молодость.

Култхард отметил решительность, с которой Ферстаппен пошел в атаку и успешно провел решающий обгон в борьбе за титул на последнем круге -Даби.

«Я знал, что Макс либо врежется (в Хэмилтона) и станет чемпионом, либо догонит его, выйдет вперед – и тоже станет чемпионом. Так что да, он этого заслуживает. Хотя я не ожидал, что Макс так рано пойдет на обгон. Он продемонстрировал свой бойцовский дух. Как только у него появляется возможность, даже если места, как кажется, недостаточно – он старается ей воспользоваться. На мой взгляд, это делает его достойным чемпионом.

Максу удалось залезть Льюису в голову. И Льюис понимал, что ему придется оставить сопернику свободное место. Ни один другой гонщик так не влияет на Льюиса. Я считаю Льюиса фантастическим гонщиком – и думаю, что он заслуживал победы в той гонке, но я также считаю, что Макс заслуженно стал чемпионом благодаря своему бойцовскому духу.

И Макс уже входит в число лучших гонщиков (в истории «Ф-1»). Правда. Лично я, как пилот, не чувствовал себя достаточно возмужавшим и повзрослевшим, пока не приблизился к отметке в 30 лет. А на свой пик, как мне кажется, вышел вскоре после 30 лет. Так что я думаю, что Макс еще способен на большее.

Для столь юного возраста он удивительно зрело смотрит на вещи. Не стоит забывать, что он дебютировал в «Формуле-1» в 17 лет, а в 18 уже выиграл свой первый Гран-при. Он воспользовался шанса и добился триумфа – это и делает его выдающимся гонщиком. Все пилоты в «Формуле-1» очень хороши – как и футболисты, выступающие в АПЛ. Но найти выдающегося гонщика – это совсем другое дело», – рассказал Култхард.

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