Фернандо Алонсо: «Рено» сделала шаг вперед по мощности»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо оценил прогресс «Рено» при работе с мотором.
«Ну, конечно, мы верим, что сделали шаг вперед по мощности, но и во всем остальном тоже. Двигатель обновили во многих аспектах. Посмотрим, станем ли мы чуть конкурентоспособнее.
Нужно сохранить надежность, которая была в прошлом году. Она стала одной из сильных сторон машины: мы завершили все гонки и не испытывали никаких проблем.
До Бахрейна мы не узнаем, как другие поработали с мотором. В этом году новое топливо, все команды потеряли мощность и пытаются ее вернуть», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
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