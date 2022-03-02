Федерация автоспорта Великобритании запретила спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнованиях под своей эгидой

Федерация автоспорта Великобритании приняла решение временно запретить спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнования, которые проводятся на территории Великобритании. Данное решение было принято в ответ на события, происходящие в Украине.

В рамках решения были приостановлены действия лицензий Российской автомобильной Федерации (РАФ) и Федерации автоспорта Беларуси на территории Великобритании.

В заявлении британской Федерации отмечается, что такие шаги были предприняты в том числе в связи с несогласием с мерами, которые ранее решила применить ФИА – допустив выступления спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Также британская Федерация призвала пойти на такие же меры и коллег из других стран – и тем самым действовать в соответствии с рекомендациями, которые ранее были озвучены Международным олимпийским комитетом (МОК).

В результате данного решения пилот , в том случае, если он сохранит свое место в «Формуле-1», не сможет выступить как минимум на .

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