Гельмут Марко: «Мазепина не нужно исключать из «Ф-1» из-за гражданства, если он удержится без «Уралкалия»

предложил не исключать российских пилотов из международных соревнований. В то же время советник согласен с решением «Формулы-1» отменить Гран-при России.

«Я считаю, что спорт должен вести себя только так: было бы контрпродуктивно помогать России выстраивать позитивный имидж с помощью Гран-при.

В давлении со стороны команд не было никакой необходимости. Вполне очевидно, что пилоты не хотят выступать в этой стране. [Владелец «Ф-1»] «Либерти Медиа» тут же объявила об отмене, и мы видим, что спорт в целом действует так же.

Посмотрим, что будет с российскими гонщиками. Но если Мазепин сможет остаться в команде без финансовой поддержки «Уралкалия», то, по моему мнению, не нужно исключать его из-за гражданства. Медведева тоже пока не исключили из международного тенниса. Проблема в российском финансировании», – отметил Марко в интервью RTL.

Будущее Никиты Мазепина в «Хаасе» остается под вопросом. Команда еще не объявила о разрыве контракта с «Уралкалием» – компанией российского миллиардера Дмитрия Мазепина, однако Марко уверен, что это произойдет:

«Уралкалий» – главный спонсор, но из-за всех ограничений в банковской сфере финансирование команды «Ф-1» вряд ли окажется возможным. В этом смысле проблема решится сама собой».

Австриец поделился личным мнением о происходящем на Украине:

«Украина всего в 450 километрах от австрийской границы. Немыслимо, что такое все еще происходит. Последний конфликт поблизости был около 30 лет назад – война в Югославии, тоже на австрийской границе.

Но Европа объединилась, чтобы показать: такое происходить не должно. Это позитивный момент, я считаю».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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